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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане
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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Реальное время
22 апреля, ночью и днем ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 — 22 м/с на территории Татарстана и в Казани, сообщает "Татар-информ".
В отдельных районах возможна гроза.
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