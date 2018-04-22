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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане
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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане
Газета.Ru
20 минут назад
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Реальное время
22 апреля, ночью и днем ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 — 22 м/с на территории
Татарстана
и в
Казани
, сообщает
"Татар-информ"
.
В отдельных районах возможна гроза.
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