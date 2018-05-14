15 мая на территории Татарстана ожидаются грозы

Гроза с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду прогнозируется в Татарстане 15 мая.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, ожидать интенсивного метеоявления нужно во второй половине дня и вечером — с 14 до 20 часов. Температура воздуха в ближайшие три дня будет выше +25 градусов.

В связи с этим МЧС Татарстана распространило предупреждение о высокой пожарной опасности лесов с 14 по 21 мая. Возгорания могут произойти в Кайбицком, Верхнеуслонском, Апастовском, Лаишевском, Нурлатском и Альметьевском районах.

Напомним, в республике введен противопожарный период.