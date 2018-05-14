Ещё
15 мая на территории Татарстана ожидаются грозы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

15 мая на территории Татарстана ожидаются грозы 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Гроза с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду прогнозируется в Татарстане 15 мая.
Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, ожидать интенсивного метеоявления нужно во второй половине дня и вечером — с 14 до 20 часов. Температура воздуха в ближайшие три дня будет выше +25 градусов.
В связи с этим МЧС Татарстана распространило предупреждение о высокой пожарной опасности лесов с 14 по 21 мая. Возгорания могут произойти в Кайбицком, Верхнеуслонском, Апастовском, Лаишевском, Нурлатском и Альметьевском районах.
Напомним, в республике введен противопожарный период.
АиФ Казань: последние новости
Когда в Казани отключат горячую воду? График на май 2018 года «Ашан» перестанет позиционировать себя магазином дешевых товаров Когда в 2018 году Ураза-байрам и Курбан-байрам?
Комментарии  Ещё 176 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»56
Кудрин согласился на важный пост115
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева359
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ171
ЕС расширил санкции против России71
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение