Ещё
12 и 13 июля в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и до +26 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

12 и 13 июля в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и до +26 градусов 

АиФ Казань 11 июля 2018
Фото: АиФ Казань
Дождливая погода сохранится в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
12 июня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозе усиления до 15-20 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью +12.. +17˚, днем +21.. +26˚.
13 июня также ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12.. +17°, днем +21.. +26°.
АиФ Казань: последние новости
В Зеленодольске заложат малый ракетный корабль для ВМФ России В Казани Россия и ОАЭ подписали соглашение об отмене виз ВТБ заключил договор на ведение реестра акционеров с ПАО «Ростелеком»
Комментарии  Ещё 329 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент113
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками319
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала87
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение