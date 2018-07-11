12 и 13 июля в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и до +26 градусов

Дождливая погода сохранится в Татарстане , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

12 июня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозе усиления до 15-20 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью +12.. +17˚, днем +21.. +26˚.

13 июня также ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12.. +17°, днем +21.. +26°.