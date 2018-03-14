Мокрый снег и ледяной дождь: неблагоприятные погодные условия сохранятся на Вологодчине до полуночи

Как сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 утра 13 марта до 24 часов 14 марта в Вологодской области ожидается мокрый снег, ледяной дождь, гололед, преимущественно в западных и центральных районах.

Первую оттепель принес на Вологодчину атлантический циклон. В середине недели столбик термометра будет держаться на отметке +5. Сопровождает повышение температур мокрый снег с дождем и гололед. После длительного периода спокойной, солнечной погоды, на фоне падения давления, усилился ветер.

Уже к утру 15 марта ветер сменит свое направление с южного на северное и принесет с собой холодный фронт. Температура воздуха начнет понижаться до -5, -10 градусов. А утро пятницы ознаменуется новыми морозами: до -24 — ночью и -13, -18 — днем.

Такие температурные качели приводят к образованию гололеда. Сегодня в течение дня на уборке Вологды задействовано больше 50 спецмашин. Они заняты вывозом снега, посыпкой проезжей части и пешеходных зон. Всего за сутки на улицы города коммунальщики выведут 100 единиц техники.