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Мокрый снег и ледяной дождь: неблагоприятные погодные условия сохранятся на Вологодчине до полуночи
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Мокрый снег и ледяной дождь: неблагоприятные погодные условия сохранятся на Вологодчине до полуночи 

Вологда.рф 14 марта 2018
Как сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 утра 13 марта до 24 часов 14 марта в Вологодской области ожидается мокрый снег, ледяной дождь, гололед, преимущественно в западных и центральных районах.
Первую оттепель принес на Вологодчину атлантический циклон. В середине недели столбик термометра будет держаться на отметке +5. Сопровождает повышение температур мокрый снег с дождем и гололед. После длительного периода спокойной, солнечной погоды, на фоне падения давления, усилился ветер.
Уже к утру 15 марта ветер сменит свое направление с южного на северное и принесет с собой холодный фронт. Температура воздуха начнет понижаться до -5, -10 градусов. А утро пятницы ознаменуется новыми морозами: до -24 — ночью и -13, -18 — днем.
Такие температурные качели приводят к образованию гололеда. Сегодня в течение дня на уборке Вологды задействовано больше 50 спецмашин. Они заняты вывозом снега, посыпкой проезжей части и пешеходных зон. Всего за сутки на улицы города коммунальщики выведут 100 единиц техники.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что при движении в сложных погодных условиях необходимо быть особенно внимательными. При выборе скоростного режима учитывать состояние проезжей части и выполнять требования установленных дорожных знаков.
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