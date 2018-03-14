АМПП просит автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за вероятного ухудшения погоды

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) просит автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за вероятного ухудшения погоды, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

«По информации МЧС России 14 марта и в ночь с 14 на 15 марта в столице ожидается серьезное ухудшение погоды. Москву накроет мокрый снег с дождем, возможно образование гололедицы, ветер усилится до 15 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ АМПП рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом. Личные автомобили просим оставлять только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не мешать снегоуборочной технике», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ведомства также посоветовали не парковать машины под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями.

«На дорогах будьте бдительны и держите дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — заключили в пресс-службе.