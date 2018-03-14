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МЧС информирует о ледовой обстановке на водоемах Нижегородской области на 14 марта
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МЧС информирует о ледовой обстановке на водоемах Нижегородской области на 14 марта 

Newsroom24 14 марта 2018
Фото: Newsroom24
Толщина льда на Волге в районе железнодорожного моста — всего 6 см, в районе Стрелки — 8 см, в районе переправы на Бор — 20 см. Толщина льда на Оке, в районе метромоста — 15 см. Такую информацию опубликовало сегодня Нижегородское управление МЧС.
Всем любителям зимней рыбалки МЧС напоминает, что безопасным является лед толщиной не менее 15 см при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно. В устьях, притоках и на середине реки лед слабее; не прочен лед в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоков и в местах произрастания растительности. Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
МЧС также напоминает правила безопасного поведения на льду:
— Прочным считается лед с синеватым или зеленым оттенком;
— необходимо избегать выхода на лед в темное время суток и при плохой видимости;
— особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий;
— если есть рюкзак, следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится;
— при движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5-6 метров, не спешить и не скапливаться большими группами в одном месте;
— проверяйте прочность льда подручными средствами (шестом или палкой). Категорически запрещается пробовать прочность льда сильным ударом ноги;
— в случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда;
— при рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии менее 5-6 метров одна от другой. У рыбака должен быть спасательный жилет, а также веревка — 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом;
— запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по замерзшей поверхности водоема.
Любители зимней рыбалки могут ознакомиться с прогнозом клева на водоемах области. Подробности можно узнать на сайте Рыбхоза.
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