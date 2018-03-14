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Магнитная буря «возмутит» жителей Севера в ближайшие дни
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Магнитная буря «возмутит» жителей Севера в ближайшие дни 

ИА Север-Пресс 14 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Национальная метеорологическая служба при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований сообщила о предстоящей в ближайшие дни геомагнитной буре.
Она связана с очередным выбросом плазмы в межпланетное пространство из-за появившейся на Солнце корональной дыры.
Когда поток убыстренно движущихся заряженных частиц достигает земной магнитосферы, в ней начинают меняться величины токов. Реакцию возмущения магнитосферы ученые называют магнитной бурей.
Геомагнитная буря в этот раз затронет районы Земли, расположенные севернее 60 градусов широты и вызовет полярные сияния. На деятельность спутников связи и навигации такая буря не окажет особого воздействия.
«Российская газета» рекомендует метеозависимым людям пить больше воды и снизить потребление соли, которая ведет к повышению давления. А гипотоникам следует принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
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