Магнитная буря «возмутит» жителей Севера в ближайшие дни

Национальная метеорологическая служба при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований сообщила о предстоящей в ближайшие дни геомагнитной буре.

Она связана с очередным выбросом плазмы в межпланетное пространство из-за появившейся на Солнце корональной дыры.

Когда поток убыстренно движущихся заряженных частиц достигает земной магнитосферы, в ней начинают меняться величины токов. Реакцию возмущения магнитосферы ученые называют магнитной бурей.

Геомагнитная буря в этот раз затронет районы Земли, расположенные севернее 60 градусов широты и вызовет полярные сияния. На деятельность спутников связи и навигации такая буря не окажет особого воздействия.