В Нижнем Новгороде потеплеет до +2°С

В четверг, 15 марта, в Нижнем Новгороде ожидается потепление до +2°С. Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Весь день будет облачно, местами ожидается кратковременный снег. Скорость южного ветра составит 5–10 м/с, временами возможно усиление до 13 м/с.

Ночью столбики термометров покажут -5…-10°С, днем — -3…+2°С. На отдельных участках дорог могут возникнуть накат и гололедица.

Уже в пятницу вновь ожидается небольшое похолодание. В ночное время температура воздуха составит -7…-15°С, в дневное — -5…-10°С. Ветер изменит направление на северо-западное и подует с порывами 5–10 м/с.