Ещё
В Нижнем Новгороде потеплеет до +2°С
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде потеплеет до +2°С 

В городе N 14 марта 2018
Фото: В городе N
В четверг, 15 марта, в Нижнем Новгороде ожидается потепление до +2°С. Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.
Весь день будет облачно, местами ожидается кратковременный снег. Скорость южного ветра составит 5–10 м/с, временами возможно усиление до 13 м/с.
Ночью столбики термометров покажут -5…-10°С, днем — -3…+2°С. На отдельных участках дорог могут возникнуть накат и гололедица.
Уже в пятницу вновь ожидается небольшое похолодание. В ночное время температура воздуха составит -7…-15°С, в дневное — -5…-10°С. Ветер изменит направление на северо-западное и подует с порывами 5–10 м/с.
Напомним, системы жизнеобеспечения Нижегородской области справились с аномальными морозами.
В городе N: последние новости
МЧС объявило экстренное предупреждение в Нижнем Новгороде Мокрый снег обрушится на Нижний Новгород В Дзержинске превышено содержание этилбензола в воздухе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»177
Группа «Пикник» разбилась в ДТП45
ЕС осудил строительство Крымского моста75
Порошенко поставили ультиматум по Крыму267
Семью Фриске лишают имущества22
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение