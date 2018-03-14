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Эксперты рассказали, чем потепление климата опасно для россиян
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Эксперты рассказали, чем потепление климата опасно для россиян 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
В Почвенном институте имени Докучаева в Москве представили доклад «Глобальный климат и почвенный покров России», в котором говорится, что потепление климата в стране приведет к росту лесных пожаров.
При этом их воздействие на окружающую среду выглядит тревожно, отметили эксперты. Так, рост температур спровоцирует затяжные сухие периоды, что впоследствии увеличит площадь и интенсивность лесных пожаров.
Кроме того, потепление может привести к «существенному увеличению эмиссий парниковых газов», передает РИА Новости.
Также ученые предупредили, что через несколько десятков лет степи могут вытеснить леса. Последним же может понадобиться сотни лет для того, чтобы заселить новые области.
Специалисты пояснили, что для тайги прогнозируемое однопроцентное увеличение горимости лесов ведет, в среднем, к уменьшению покрытых лесами земель на 8,4%.
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