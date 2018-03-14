Ещё
В Калужскую область снова идут снегопады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калужскую область снова идут снегопады 

Калуга 24 14 марта 2018
Фото: Калуга 24
15 марта в Калужской области местами ожидается сильный снег. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области, синоптики также прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами возможен гололед, а на дорогах гололедица. Ожидается также усиление ветра. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду, временами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Жителей области просят соблюдать осторожность и не покидать без крайней необходимости свои дома.
Калуга 24: последние новости
Снегопад осложнил обстановку на калужских дорогах Taxi Rush может достаться Алишеру Усманову 14-летняя девочка получила травмы в ДТП у Дома правительства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»177
Группа «Пикник» разбилась в ДТП45
ЕС осудил строительство Крымского моста75
Порошенко поставили ультиматум по Крыму267
Семью Фриске лишают имущества22
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение