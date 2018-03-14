В Калужскую область снова идут снегопады 

15 марта в Калужской области местами ожидается сильный снег. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области, синоптики также прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами возможен гололед, а на дорогах гололедица. Ожидается также усиление ветра. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду, временами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Жителей области просят соблюдать осторожность и не покидать без крайней необходимости свои дома.