Дорожные службы МО работают в усиленном режиме из-за ледяного дождя

Подмосковье все дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за прошедшего ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Глава ведомства Игорь Тресков рассказал, что дорожные службы очищают от наледи опасные участки дорог и социально значимые объекты: крутые повороты, подъемы, мосты, тротуары и остановки общественного транспорта.

Всего, по словам министра, за прошедшие сутки в регионе очистили и обработали противогололедными материалами более 6 тысяч километров дорог. Трассы очищают более тысячи единиц техники.

По прогнозу синоптиков, в ночь с 14 на 15 марта в регионе ожидается снегопад и понижение температуры до минус 4 градусов, также возможно образование наледи на дорогах.