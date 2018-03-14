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Дорожные службы МО работают в усиленном режиме из-за ледяного дождя
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Дорожные службы МО работают в усиленном режиме из-за ледяного дождя 

Вести Подмосковья 14 марта 2018
Фото: Вести Подмосковья
В Подмосковье все дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за прошедшего ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Глава ведомства Игорь Тресков рассказал, что дорожные службы очищают от наледи опасные участки дорог и социально значимые объекты: крутые повороты, подъемы, мосты, тротуары и остановки общественного транспорта.
Всего, по словам министра, за прошедшие сутки в регионе очистили и обработали противогололедными материалами более 6 тысяч километров дорог. Трассы очищают более тысячи единиц техники.
По прогнозу синоптиков, в ночь с 14 на 15 марта в регионе ожидается снегопад и понижение температуры до минус 4 градусов, также возможно образование наледи на дорогах.
«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, не создавать помехи работе снегоуборочной техники и не парковать свои автомобили на проезжей части», — добавил Тресков.
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