«Весны пока не видно»

Несмотря на то, что в последние дни в Москве установилась весьма тёплая погода, в выходные жителей столицы ждут сильные морозы. Синоптики предсказывают обильные осадки, снегопады и метели. Кроме того, учёные также предупреждают о трёх магнитных бурях. О том, какая погода ждёт москвичей в ближайшее время и скоро ли придёт весна — в материале RT.

«Ледовый сезон во всех парках планировалось закрыть 11 марта. Но так как в столице всё ещё держится морозная погода, решили продлить его минимум на неделю», — говорится в сообщении. ⛸ Пока позволяет погода: в столице продлили работу катков в парках#парки #каток #погодаhttps://t.co/c4RRxg42lA pic.twitter.com/TVTFQH9im7— Москва (@moscow) 13 марта 2018 г. Календарная зима уже закончилось, но в центральном регионе России продолжают стоять морозы. Власти Москвы даже решили продлить работу катков в 19 городских парках по меньшей мере на неделю из-за холодов. Об этом сообщается на официальной странице правительства Москвы.

«Снег различной интенсивности продолжится до вечера 15 марта. За указанный период на город выпадет 6—8 мм, местами до 10 мм осадков. Прирост свежевыпавшего снега составит 6—8 см, местами до 10 см, на дорогах образуется снежный накат, снег вновь налипнет на проводах и деревьях», — сообщает портал «Метеоновости». Синоптики же предупреждают о начале снегопада. Прогнозируется, что 14 и 15 марта в Москве выпадет до 10 мм осадков.

Причина непогоды — холодный атмосферный фронт, который пройдёт через Центральную Россию. Ожидается метель с ухудшением видимости. Ветер может усилиться до 10—15 м/c, пояснили в центре «Фобос».

«Ночью 15 марта температура воздуха в округе от -5° на севере ЦФО до 3° на юге округа, днём температура будет понижаться и к вечеру составит -7…-1°, на севере до -13°, что приведет к замерзанию выпавших осадков и образованию сильной гололедицы. 16 марта в округе, за исключением южных районов, дальнейшее понижение температуры воздуха до -17…-10° в ночные часы, 17 марта ночью -22…-17°, на севере до -27°», — говорится в сообщении Гидрометцентра. Магнитные бури По данным Гидрометцентра, в центре Европейской России в течение недели можно ожидать дневные оттепели, снег, метель, а к выходным — морозы. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

«Ожидается как минимум три события: первая буря в ближайшее воскресенье, 18 марта 2018 года, в момент вхождения Земли в плотный плазменный поток, вторая —22 марта и третья — 26 марта 2018 года. После этого геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, и магнитные возмущения сойдут на нет», — сообщается на официальном сайте лаборатории. «Март — подданный зимы» Кроме того, в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца предупреждают, что Землю ожидает неделя геомагнитных возмущений, а затем неделя магнитных бурь. По данным организации, Земля вошла в «чрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра» и будет испытывать его воздействие на протяжении ближайших тринадцати дней, с 13 по 26 марта.

«Но это начало весны довольно обманчиво, циклон будет смещаться постепенно на восток. И в четверг-пятницу затянет своей тыловой частью порцию холодного воздуха. В Москве резко похолодает. В пятницу будет наблюдаться такое явление, как обратный ход температуры, ночью будет теплее, чем днём», — пояснил Старков. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что сегодня в Москве наблюдается самый тёплый день марта. Это связано с приходом тепла из Атлантики по северу через районы Балтики и Санкт-Петербурга

«Полноценной весны на метеорологическом горизонте, который составляет 7-10 дней, пока даже и не видно… Погода ожидается зимняя, снежная и морозная, несмотря на то, что на календаре уже середина марта. Март практически до конца остаётся подданным зимы», — заключил Леонид Старков. Январская стужа Но к выходным инициативу перехватит скандинавский антициклон, сформировавшийся на севере Европы. На фоне всё ещё длительной ночи холодный воздух получит дополнительное выхолаживание, поэтому «вернутся полноценные зимние морозы», в Москве прогнозируется до -15° С, местами до -20° С. Но вместе с этим дневные температуры будут существенно отличаться от ночных. Мартовское солнце будет прогревать воздух до -5°…-8° С.

«Дату наступления весны сложно предсказать. Устойчивый переход температуры на «плюс» наблюдается 27-28 марта в Москве. Если использовать такой признак, как прилёт грачей, то это третья декада марта. Сход снежного покрова обычно наблюдается в третью пятидневку апреля», — пояснил Вильфанд. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил этот прогноз. По его словам, уже в субботу и в воскресенье «будет по-настоящему январская стужа, ночью -17…-22 °С, дневная температура -5…-10 °С».

«15 марта с юго-запада на северо-восток будет перемещаться циклон: холодный арктический воздух будет приближаться к центру европейской России. Пока температура будет не очень низкая. Ночью ожидается -3…-8 °С, днём около нулевой отметки. Будут интенсивные осадки, прогнозируется от 20 до 30% от месячной нормы. Погода зябкая, сырая и ветреная», — заключил Вильфанд. Февральские морозы В течение предстоящей недели погода будет достаточно переменчивой. В среду сохранится почти весенний температурный фон, ночью -3…— 5° С, днём 0…+2° С, но с порывами ветра до 15 м/с.