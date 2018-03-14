Архангельск: уборка снега на улицах идет круглосуточно

В начале — проезжая часть, потом все остальное. Сейчас в занесенном метелью Архангельске более 50 единиц техники убирают дороги и тротуары. «Если бы не их работа, мы бы не то, что до работы не дошли, мы бы из дома выйти не смогли», — прокомментировали работу ответственных за уборку улиц организаций в администрации столицы Поморья.

— Я посмотрел на работу в ночное время, в основном все работали в центре, за исключением «Севзапдорстроя», обслуживающего Маймаксанский, Соломбальский и Северныйокруга. Уборка идет круглосуточно, в 8 часов прошла пересменка, возможно, на этом этапе народ не увидел техники, это нормально. Работа продолжается, — пояснил 29.ru директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Пётр Чечулин.

Судить о работе служб можно и по вновь появившимся отвалам на кромке дорог. Сейчас дорожники только успевают сдвигать снег на обочину, давая проезд автобусам и машинам. Вывозить завалы будут позже.

Редакция 29.ru продолжает следить за ситуацией в Архангельске в режиме онлайн. Синоптики пообещали, что снегопад прикратится завтра днём.