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Две стороны одной Волги: коптер волгоградца покружил над заледеневшей рекой
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Две стороны одной Волги: коптер волгоградца покружил над заледеневшей рекой 

v1.ru 14 марта 2018
Фото: v1.ru
Волгоградский блогер Олег Горбунов покружил над «танцующим» мостом Волгограда, показав удивительную простоту и красоту просыпающейся после зимы Волги.
Переливающиеся на солнце глыбы льда похожи на разлитые по бумаге краски — светло-серая, желтая и насыщенно-синяя. — Я снимал «танцующий» мост в разные сезоны — удивительные здесь виды. Еще бы в планы не вмешивалась погода, которая зимой становится единственным ограничителем, — рассказывает Олег Горбунов.
С высоты знаменитый мост через Волгу кажется бесконечной прямой, подцепленной на несколько бежевых «крючков». Разделенная узкими полосами, просыпающаяся Волга кажется вечным инь и ян: с одной стороны еще живет лед, а с другой вода уже снимает с себя зимний «панцирь».
Утреннее солнце убирает из палитры все строгие холодные оттенки. Перекрашивая реку в нежно-голубой, погода дает надежду на скорое потепление.
Кстати, по прогнозам синоптиков уже с завтрашнего дня столбики термометров начнут показывать долгожданный «плюс». По данным сервиса Gismeteo, в воскресенье в Волгограде может потеплеть уже до +10 ºС. Специалисты «Яндекс. Погоды» дают не такой смелый прогноз и обещают городу лишь 6 градусов тепла.
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