Две стороны одной Волги: коптер волгоградца покружил над заледеневшей рекой

Волгоградский блогер Олег Горбунов покружил над «танцующим» мостом Волгограда , показав удивительную простоту и красоту просыпающейся после зимы Волги.

Переливающиеся на солнце глыбы льда похожи на разлитые по бумаге краски — светло-серая, желтая и насыщенно-синяя. — Я снимал «танцующий» мост в разные сезоны — удивительные здесь виды. Еще бы в планы не вмешивалась погода, которая зимой становится единственным ограничителем, — рассказывает Олег Горбунов.

С высоты знаменитый мост через Волгу кажется бесконечной прямой, подцепленной на несколько бежевых «крючков». Разделенная узкими полосами, просыпающаяся Волга кажется вечным инь и ян: с одной стороны еще живет лед, а с другой вода уже снимает с себя зимний «панцирь».

Утреннее солнце убирает из палитры все строгие холодные оттенки. Перекрашивая реку в нежно-голубой, погода дает надежду на скорое потепление.