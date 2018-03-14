В апреле одна суббота будет рабочей 

Из-за переноса праздничных дней в апреле последняя суббота месяца окажется рабочей. Выходной перенесен с субботы 28 апреля на понедельник 30 число. Это сделано, чтобы увеличить количество праздничных дней в мае. График ранее утвержден правительством. Благодаря переносу, в праздник Весны и Труда россияне отдохнут четыре дня подряд — с 29 апреля по второе мая. А вот праздновать День Победы в этом году мы будем всего один день — 9 мая. Длинные выходные ждут нас на День России — с 10 по 12 июня. В День народного единства можно будет отдохнуть также три дня — с третьего по пятое ноября.