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В апреле одна суббота будет рабочей
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В апреле одна суббота будет рабочей 

Авторадио 14 марта 2018
Из-за переноса праздничных дней в апреле последняя суббота месяца окажется рабочей. Выходной перенесен с субботы 28 апреля на понедельник 30 число. Это сделано, чтобы увеличить количество праздничных дней в мае. График ранее утвержден правительством. Благодаря переносу, в праздник Весны и Труда россияне отдохнут четыре дня подряд — с 29 апреля по второе мая. А вот праздновать День Победы в этом году мы будем всего один день — 9 мая. Длинные выходные ждут нас на День России — с 10 по 12 июня. В День народного единства можно будет отдохнуть также три дня — с третьего по пятое ноября.
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