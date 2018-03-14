В Советске без тепла и воды остались 9 многоквартирных домов

В Советске устраняют последствия коммунальной аварии. Из-за прорыва теплотрассы без отопления и горячей воды остались 9 жилых многоквартирных домов. Разобраться с этой проблемой нужно как можно быстрее, ведь этой ночью в области вновь прогнозируют заморозки.

Из люка возле дома на улице Парковой в Советске валит пар. Аварийная бригада здесь с раннего утра. Коммуникации прорвало под дорогой, изношены старые трубы. Сейчас магистраль переключают на резервную линию, работать приходится почти в кипятке.

Сергей Смотров, мастер теплосетей:

— Вытяжка стоит для того, чтобы не образовывался пар, там сварщику трудно работать, а это подача свежего воздуха, чтоб легче было работать.

Без тепла и горячей воды остались 9 многоквартирных домов, несколько сотен советчан. Но квартиры остыть не успели. На улице плюсовая температура. Белла Васильевна даже сейчас дома в кофте с коротким рукавом.

Белла Тищенко, житель Советска:

— У меня всегда открыты окна, и вчера уходила, на кухне открыла, пришла прохладненько, я окно закрыла.

Восстановить подачу тепла в дома коммунальщики обещают вечером.