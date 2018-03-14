Подкормка копытных усилена на «Земле леопарда» из-за глубокого снега

Глубокий снег затрудняет оленям, косулям и кабанам поиск пищи, в связи с чем сотрудники национального парка усилили подкормку животных на специальных площадках.

Обрушившиеся на Приморье мартовские снегопады оказались самыми обильными в регионе за 2018 год. Наиболее интенсивно осадки прошли на юге края и в том числе на территории национального парка «Земля леопарда». За последние дни здесь выпало до 1,7 месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова в некоторых районах нацпарка составляет до 50 сантиметров.

Подтаяв из-за пюсовых температур, к середине текущей недели снег стал тяжелым и вязким. Это весьма затрудняет передвижение по нему как сотрудников, так и обитателей «Земли леопарда». Превозмогая себя, копытные спускаются в низовья к долинам рек, где меньше снега, а, значит, проще добыть себе пропитание. Здесь, вскрывая снежную толщу, они раскапывают себе сухую траву листья и желуди — все, чем можно насытиться в суровых зимних условиях.

«Ситуация осложняется тем, что, подтаяв на солнце, при перепаде температур снег замерзает и образуется твердый наст, — говорит Георгий Лихачев, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе. — Из-за него животным сложнее и ходить, и раскапывать корм, поэтому работа по подкормке в национальном парке усилена. Корма стали активнее завозиться на площадки, также от снега очищаются уже ранее завезенная провизия».

По наблюдениям сотрудников нацпарка, после снегопадов подкормочные площадки начали пользоваться у копытных большим вниманием. В настоящее время на «Земле леопарда» действуют около 50 площадок, полакомиться на них соевым сеном с кукурузой приходят олени, косули и кабаны.

Немаловажно, что такие «столовые» помогают уберечь животных от приближения к трассе, где их могут поджидать браконьеры. Чтобы исключить такую возможность, дополнительные силы отдела охраны «Земли леопарда» направлены на патрулирования дорог общего пользования на территории и вблизи национального парка. Часть таких рейдов проводится при поддержке управления МВД России по Приморскому краю

Вместе с тем, выпавший снег стал долгожданным событием для научных сотрудников «Земли леопарда». Малое количество осадков зимой не позволяло им вплотную заняться троплением — изучению животным по следам на снегу. С наступлением снежной весны специалисты почти ежедневно проходят километры маршрутов, только при помощи снегоступов покоряя тяжелый и липкий снег. Периодически на их пути происходят интересные встречи.

«Большим сюрпризом на этой недели для нас стала «встреча» с белогрудым медведем, — говорит Виктор Сторожук , инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда». — Сначала мы обнаружили его следы суточной давности, но затем увидели совсем свежие отпечатки лап. Он был в нескольких минутах ходьбы от нас. Удивительно то, что в это время косолапые, как правило, спят и просыпаются ближе к концу марта. Видимо, этот зверь вылез из берлоги раньше, направился за едой, но здесь его ждал снег… ».

Биотехнические мероприятия на «Земле леопарда» проводятся при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».