На подготовку к паводку из областного бюджета направлено почти 8 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области , толщина льда на водоемах и уровень промерзания почвы в регионе находятся в пределах нормы (на реке Томь в Кемерове — 60 см). В пределах нормы также находился температурный фон минувшей зимой. Вскрытие водоемов в области ожидается в период с 14 по 17 апреля. Интенсивность паводка будет зависеть от погодных условий первых двух весенних месяцев. Если будут держаться высокие температуры и осадки, то возможно интенсивное снеготаяние. В таком случае могут пострадать жилые и хозяйственные объекты, расположенные в пониженных участках рельефа.

В рамках противопаводковой подготовки с городских улиц и дворов вывозят снег. Это позволит избежать подтопления подвальных помещений. До 1 апреля все ледовые переправы в регионе должны быть ликвидированы. 637 домов малообеспеченных кузбассовцев, находящихся в зоне возможного подтопления, будет застраховано.