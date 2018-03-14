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На подготовку к паводку из областного бюджета направлено почти 8 млн рублей
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На подготовку к паводку из областного бюджета направлено почти 8 млн рублей 

АиФ Кузбасс 14 марта 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, толщина льда на водоемах и уровень промерзания почвы в регионе находятся в пределах нормы (на реке Томь в Кемерове — 60 см). В пределах нормы также находился температурный фон минувшей зимой. Вскрытие водоемов в области ожидается в период с 14 по 17 апреля. Интенсивность паводка будет зависеть от погодных условий первых двух весенних месяцев. Если будут держаться высокие температуры и осадки, то возможно интенсивное снеготаяние. В таком случае могут пострадать жилые и хозяйственные объекты, расположенные в пониженных участках рельефа.
В рамках противопаводковой подготовки с городских улиц и дворов вывозят снег. Это позволит избежать подтопления подвальных помещений. До 1 апреля все ледовые переправы в регионе должны быть ликвидированы. 637 домов малообеспеченных кузбассовцев, находящихся в зоне возможного подтопления, будет застраховано.
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