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Синоптики уточнили, когда погода в Приморье резко ухудшится
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Синоптики уточнили, когда погода в Приморье резко ухудшится 

Primpress 14 марта 2018
Фото: Primpress
В среду, 14 марта, во второй половине дня к западным границам Приморского края с Китая сместится новый циклон. В отдельных районах края начнутся осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
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