В Кузбассе объявили двухдневный региональный субботник по уборке снега

"Весенняя общественная уборка снега пройдет в Кузбассе 15 и 16 марта. Аман Тулеев призвал всех неравнодушных кузбассовцев, готовых внести свой вклад в создание чистого и уютного региона, принять участие в двухдневной санитарной акции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на субботник приглашаются все желающие. По словам губернатора, усилий одних коммунальщиков недостаточно, чтобы подготовить каждую улицу и двор к предстоящему обильному таянию снега. Поэтому, по его мнению, так важно выйти на акцию «всем миром».

"Давайте вместе проводим зиму и сделаем так, чтобы весна пришла в чисто убранный Кузбасс", — цитирует обращение Тулеева его пресс-служба.

По поручению губернатора его первый заместитель Владимир Чернов накануне провел селекторное совещание с главами городов и районов. Руководители муниципалитетов получили задание подключить к этой работе сотрудников МЧС , отряды альпинистов и всю имеющуюся технику, обеспечить людей необходимым инвентарем.

"Причем снег необходимо не просто убирать, а вывозить за пределы города", — отмечают областные власти.