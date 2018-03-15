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В Кузбассе объявили двухдневный региональный субботник по уборке снега
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В Кузбассе объявили двухдневный региональный субботник по уборке снега 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев призвал жителей региона принять участие в массовой уборке снега, запланированной в городах и районах на четверг и пятницу, сообщает пресс-служба обладминистрации.
"Весенняя общественная уборка снега пройдет в Кузбассе 15 и 16 марта. Аман Тулеев призвал всех неравнодушных кузбассовцев, готовых внести свой вклад в создание чистого и уютного региона, принять участие в двухдневной санитарной акции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на субботник приглашаются все желающие. По словам губернатора, усилий одних коммунальщиков недостаточно, чтобы подготовить каждую улицу и двор к предстоящему обильному таянию снега. Поэтому, по его мнению, так важно выйти на акцию «всем миром».
"Давайте вместе проводим зиму и сделаем так, чтобы весна пришла в чисто убранный Кузбасс", — цитирует обращение Тулеева его пресс-служба.
По поручению губернатора его первый заместитель Владимир Чернов накануне провел селекторное совещание с главами городов и районов. Руководители муниципалитетов получили задание подключить к этой работе сотрудников МЧС, отряды альпинистов и всю имеющуюся технику, обеспечить людей необходимым инвентарем.
"Причем снег необходимо не просто убирать, а вывозить за пределы города", — отмечают областные власти.
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