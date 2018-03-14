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Энергосистема в Подмосковье работает штатно в непогоду
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Энергосистема в Подмосковье работает штатно в непогоду 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
В Подмосковье системы энергоснабжения работают штатно в условиях образовавшегося гололеда, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.
«Отключений из-за непогоды зафиксировано не было, все работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, в регионе прошедшей ночью местами образовался гололед, в Москве многие улицы покрылись тонкой коркой льда. Синоптик отметил, что при сильном гололеде покрываются льдом провода и деревья, однако, минувшей ночью подобного не произошло.
Согласно прогнозу, в среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха днем может достигнуть плюс 2 градусов. Вечером в регионе прогнозируется ледяной дождь, который сменится снегопадом. На дорогах будет скользко.
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