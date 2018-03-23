Спасатели предупредили об опасном льде на реках и озёрах в Воронежской области 

Жителей региона попросили не выходить на лёд. Сотрудники регионального управления МЧС предупредили жителей Воронежской области об опасности выхода на весенний лёд в пятницу, 23 марта. По словам спасателей, на Воронежском водохранилище лёд ещё достаточно прочен, а вот на реках с течением — Дон, Битюг и другие — его прочность снижается. Весенний лёд опасен тем, что не издаёт предупреждающего треска, а просто рушится под человеком. Прочность льда снижается на 25%, если плюсовая температура держится в течение 3 дней. В выходные в регионе как раз потеплеет, но при этом ночью будет минусовая температура. Несмотря на то, спасатели всё равно порекомендовали жителям области не выходить на лёд. Спасатели рассказали, что если лёд всё же проломился, необходимо освободиться от сумок, широко раскинуть руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи. Затем следует ползти дальше от опасной зоны, обязательно двигаясь в ту сторону, откуда пришли. При возникновении ЧС следует звонить по телефонам 101, 112 или 277-99-00. Дарья Крымова