Ещё
Спасатели предупредили об опасном льде на реках и озёрах в Воронежской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели предупредили об опасном льде на реках и озёрах в Воронежской области 

Вести Воронеж 19 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Жителей региона попросили не выходить на лёд. Сотрудники регионального управления МЧС предупредили жителей Воронежской области об опасности выхода на весенний лёд в пятницу, 23 марта. По словам спасателей, на Воронежском водохранилище лёд ещё достаточно прочен, а вот на реках с течением — Дон, Битюг и другие — его прочность снижается. Весенний лёд опасен тем, что не издаёт предупреждающего треска, а просто рушится под человеком. Прочность льда снижается на 25%, если плюсовая температура держится в течение 3 дней. В выходные в регионе как раз потеплеет, но при этом ночью будет минусовая температура. Несмотря на то, спасатели всё равно порекомендовали жителям области не выходить на лёд. Спасатели рассказали, что если лёд всё же проломился, необходимо освободиться от сумок, широко раскинуть руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи. Затем следует ползти дальше от опасной зоны, обязательно двигаясь в ту сторону, откуда пришли. При возникновении ЧС следует звонить по телефонам 101, 112 или 277-99-00. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
МЧС предупредило непогоде в Воронежской области В Воронежской области в ДТП пострадали двое детей и четверо взрослых Из-за снегопада и ДТП воронежские дороги сковали 10-балльные пробки
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину428
России объявили дипломатическую войну1577
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля50
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ125
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку112
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение