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Дорожники порекомендовали воронежским автомобилистам отказаться от поездок
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Дорожники порекомендовали воронежским автомобилистам отказаться от поездок 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Сложная ситуация на трассах сохранится до 21 марта. Дорожники порекомендовали воронежским автомобилистам отказаться от поездок в ближайшие сутки. Если это сделать невозможно, то следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, предупредила пресс-служба «Чернозёмуправтодора», обслуживающего трассы региона. Дорожники со ссылкой на гидрометцентр сообщают, что сложная ситуация на трассах сохранится до 21 марта — в течение суток в области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха — от -4 до -10 градусов мороза. Ранее МЧС предупреждало о непогоде.
— Проезд на федеральной сети дорог этих областей в настоящее время обеспечен в полном объеме. В круглосуточном режиме на трассах дежурит 98 единиц техники в Воронежской области. В случае необходимости количество техники будет увеличено. Диспетчерская служба через систему метео— и видеонаблюдения в режиме онлайн получает информацию о состоянии проезда и координирует действия дорожных служб, — отчитались дорожники. При ЧП можно звонить по круглосуточному телефону диспетчерской службы «Чернозёмуправтодора» +7 (473) 280 16 10, +7 980 343 59 40, или в службу спасения 112. Екатерина Трещикова
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