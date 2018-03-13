Ещё
Весна идёт, весне дорогу: в Китае зацвела канола
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весна идёт, весне дорогу: в Китае зацвела канола 

RT на русском 13 марта 2018
По всему Китаю из-за тёплой погоды распустились десятки тысяч золотистых цветов канолы. По словам специалистов, цветение будет продолжаться до середины апреля. Множество туристов съезжаются в страну, чтобы успеть запечатлеть этот великолепный вид.
RT на русском: последние новости
Синоптик сообщил о феноменальных морозах в Москве в предстоящие выходные В Сочи прогнозируют порывы ветра до 15 м/с В «Урале» не рассматривают вариант с переносом матча с «Локомотивом» из Екатеринбурга в другой город
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России323
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям190
Атомные подлодки РФ дошли до США193
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Порошенко поставили ультиматум по Крыму56
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение