Какими будут выходные: точный прогноз погоды на 17 и 18 марта

КИШИНЕВ , 16 мар — Sputnik . По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет отличаться переменной облачностью. На протяжении суток ожидается, что воздух прогреется до +7 +9 градусов по Цельсию в обеденные часы.

В течение дня возможны сильные геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуется следить за своим здоровьем.

Ветер северный, скорость порывов составит 5-7 метров в секунду.

В течение двух дней, 17 и 18 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике будет дождливо.

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В дневные часы столбик термометра поднимется до +9 + 10 градусов, в утренние часы возможны туманы.

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В этот день выходили в поля и обходили их крест-накрест, чтобы внимание солнца привлечь, заставить его на поле снег топить. Кроме того, крест на поле был призван защитить посевы от болезней и набегов нечистой силы. Крест — не только главный христианский символ, но и знак-оберег, и знак солнца, символизирующий свет, тепло, плодородие, благополучие. Поэтому кресты ставили и рисовали там, где человек сталкивался с наибольшей опасностью — возле очага, на окнах и дверях, на границе села, на перекрестках.

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Но с солнцем были шутки плохи. Надо было знать определенные правила и соблюдать их. Например, на закате солнца нельзя давать в долг ни хлеба, ни денег. Когда солнце закатилось, нельзя выносить сор на улицу: пробросаешься, счастье свое вынесешь. Считалось, что если кто в четверг до восхода солнца умоется с серебра и с яйца, здоров и чист будет.