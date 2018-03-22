Синоптики: по Орловской области опять «гуляют» циклоны

В ближайшие дни на погоду в Орловской области будет оказывать южный циклон с атмосферными фронтами.

Сегодня, 22 марта, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью прошёл небольшой (1-2 мм), местами умеренный (2-3 мм) снег. Днем также ожидается небольшой снег (1-2 мм).

Ветер ночью северо-западной четверти, днем сменится на западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составила -4.. -9°С, при прояснениях до -14°С. Днем столбики термометров покажут -4.. +1°С. Атмосферное давление 738 мм /с, днём будет слабо расти.

По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра , завтра, 23 марта, по северу ЦФО с запада на восток будет перемещаться циклон, который принесёт осадки и усиление ветра.