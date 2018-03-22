Ещё
Синоптики: по Орловской области опять «гуляют» циклоны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики: по Орловской области опять «гуляют» циклоны 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ближайшие дни на погоду в Орловской области будет оказывать южный циклон с атмосферными фронтами.
Сегодня, 22 марта, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью прошёл небольшой (1-2 мм), местами умеренный (2-3 мм) снег. Днем также ожидается небольшой снег (1-2 мм).
Ветер ночью северо-западной четверти, днем сменится на западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составила -4.. -9°С, при прояснениях до -14°С. Днем столбики термометров покажут -4.. +1°С. Атмосферное давление 738 мм /с, днём будет слабо расти.
По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, завтра, 23 марта, по северу ЦФО с запада на восток будет перемещаться циклон, который принесёт осадки и усиление ветра.
Сообщение Синоптики: по Орловской области опять «гуляют» циклоны появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Весна не спешит: рабочая неделя на Орловщине начнётся с мороза Чиновники: Орёл убирают в зимнем режиме Чиновники отчитались об усиленной уборке снега в Орле
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ могут повысить подоходный налог462
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке134
Панин с огромным долгом сбежал из России99
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД122
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи49
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение