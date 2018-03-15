ГИБДД столицы призвала водителей быть максимально внимательными из-за непогоды 

Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
"В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения", — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали водителями проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов. Также в ГИБДД призвали проявить осторожность пешеходов. Им рекомендовали использовать светоотражающие элементы, чтобы быть более заметными для водителей, а также передвигаться только по тротуарам, а дороги переходить только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. В автоинспекции также обратили внимание водителей на необходимость соблюдения правил остановки и стоянки, чтобы обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб.