ГИБДД столицы призвала водителей быть максимально внимательными из-за непогоды

Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

"В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения", — говорится в сообщении.