Смог больших городов: в чем причина и что делать

Экологи Кыргызстана пришли к выводу, что воздух в Бишкеке грязнее, чем в Пекине. Насколько грязным является воздух больших городов, и чем это грозит — в студии телеканала «МИР 24» рассказал эколог Максим Токарев

— Столица Кыргызстана вроде бы не является крупнейшим промышленным центром. Почему воздух там оказался хуже, чем в Пекине?

Максим Токарев: В Пекине уже не самый. В 1997 году ряд стран приняли Киотский протокол, однако Китай Индия к нему не присоединились. Хотя 8 крупных российских промышленных городов в этот протокол вошли.

— Местные экологи говорят, что сильнее всего на состояние воздуха влияют печное отопление, множество частных бань, отапливаемых углем, и старые автомобили… Это и есть главные виновники?

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Максим Токарев: Думаю, тут все в комплексе — и печное отопление, и промышленность, и автомобильные выхлопы. Не стоит забывать и природный фактор — о песчаных бурях, которые поднимаются и тоже загрязняют воздух. На планете очень много вулканов, выбросы которых тоже очень сильно загрязняют воздух.

— Экологи из Бишкека говорят, что содержание вредных веществ в воздухе в 11 раз превышает предельно допустимые нормы. О каких веществах идет речь, и чем они опасны? Максим Токарев: Это цинк, медь, азот, сера, углекислый газ. Все эти вещества влияют на наши дыхательные пути, на кровь, на старение и разрушение клеток и общее самочувствие.

— Озеленение радикально изменит ситуацию?

Максим Токарев: Да, конечно, это повлияет и на чистоту воздуха, и на экосистему. Но помимо озеленения, надо устанавливать очистные сооружения на трубы и контролировать промышленные выбросы. Есть современные фильтры, которые устанавливаются на трубы как промышленного, так и домашнего использования. Главное регулярно менять фильтры.

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