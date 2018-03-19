В ночь на 20 марта в Рязанской области похолодает до — 23С

В ночь на вторник, 20 марта, в Рязанской области местами ожидается серьезное похолодание. Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ЦГМС, ближайшей ночью в отдельных районах столбик термометра опустится до минус 23 градусов, днем воздух прогреется до минус 3°С. При этом синоптики прогнозируют, переменную облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, скорость 5-10 м/с. Температура воздуха: по области: ночью -13.. -18°С, местами до -23°С, днем -3.. -8°С; Рязани : ночью -14.. -16°С, днем -3.. -5°С. Атмосферное давление: 746 — 748 мм. рт. ст. Влажность воздуха: 61 — 75%. Фото: pixabay.com