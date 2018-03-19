В ночь на вторник, 20 марта, в Рязанской области местами ожидается серьезное похолодание.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ЦГМС, ближайшей ночью в отдельных районах столбик термометра опустится до минус 23 градусов, днем воздух прогреется до минус 3°С. При этом синоптики прогнозируют, переменную облачность, осадков не предвидится.
Ветер юго-западного направления, скорость 5-10 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью -13.. -18°С, местами до -23°С, днем -3.. -8°С;
в Рязани: ночью -14.. -16°С, днем -3.. -5°С.
Атмосферное давление: 746 — 748 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 61 — 75%.
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