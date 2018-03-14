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15 марта в Рязанской области ожидаются осадки и сильный ветер
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15 марта в Рязанской области ожидаются осадки и сильный ветер 

Новости Рязани 14 марта 2018
Фото: Новости Рязани
В четверг, 15 марта, в Рязанской области синоптики прогнозируют осадки и гололедные явления, сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на рязанский ЦГМС.
По данным ведомства, завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, днем осадки, местами налипание мокрого снега, гололед. Местами возможна метель.
Ветер южный с переходом на северо-западный, скорость 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью -4.. -9°С, днем -3.. +2°С;
в Рязани: ночью -4.. -6°С, днем 0.. +2°С.
Атмосферное давление: 738 — 744 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 81 — 88%.
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 Ещё 6 источников 
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