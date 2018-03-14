15 марта в Рязанской области ожидаются осадки и сильный ветер

В четверг, 15 марта, в Рязанской области синоптики прогнозируют осадки и гололедные явления, сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на рязанский ЦГМС.

По данным ведомства, завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, днем осадки, местами налипание мокрого снега, гололед. Местами возможна метель.

Ветер южный с переходом на северо-западный, скорость 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха:

по области: ночью -4.. -9°С, днем -3.. +2°С;

Атмосферное давление: 738 — 744 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 81 — 88%.