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В Башкирии температура воздуха поднимется до нуля
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В Башкирии температура воздуха поднимется до нуля 

ufa1.ru 14 марта 2018
Фото: ufa1.ru
В республике ожидается резкое потепление. Метеорологи объясняют эти явления перемещением на территорию Башкирии более теплой воздушной массы.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 марта, по республике осадков не ожидается. Ветер южный с переходом на юго-западный умеренный.
— Температура воздуха ночью составит -12… -17 °С, местами до -22 °С. В дневные часы столбик термометра покажет 0… -5 °С, — сообщили в Башгидрометцентре.
В МЧС республики предупредили, что на отдельных участках автомобильных дорог утром возможен туман. Видимость составит 500–1000 метров.
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