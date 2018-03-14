В Башкирии температура воздуха поднимется до нуля

В республике ожидается резкое потепление. Метеорологи объясняют эти явления перемещением на территорию Башкирии более теплой воздушной массы.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 марта, по республике осадков не ожидается. Ветер южный с переходом на юго-западный умеренный.

— Температура воздуха ночью составит -12… -17 °С, местами до -22 °С. В дневные часы столбик термометра покажет 0… -5 °С, — сообщили в Башгидрометцентре.