Доступ к сайту «Мосэкомониторинга» открыли в тестовом режиме

С понедельника в тестовом режиме заработал сайт «Мосэкомониторинга», который был закрыт на модернизацию с сентября 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Двенадцатого марта в тестовом режиме начал работать сайт ГПБУ «Мосэкомониторинг» www.mosecom.ru. Тестовый режим работы означает проведение испытаний функциональных модулей сайта в условиях реальной посещаемости. Дальнейшая модернизация и расширение функционала сайта будет проводиться без его отключения», — говорится в сообщении.

На сайте в первую очередь реализовали функционал прямого доступа к оперативным данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (первый этап модернизации). Кроме того, создали специальный раздел, посвященный загрязнению атмосферного воздуха Москвы , на котором каждый посетитель может увидеть данные о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, поступающие в режиме реального времени с автоматических станций.

«В рамках модернизации предусмотрено размещение на сайте полной информации о результатах экологического мониторинга по всем природным средам (атмосферному воздуху, водным объектам, почвам, зеленым насаждениям, уровням шума, геоэкологическим процессам), а также прогнозной картографической информации о состоянии атмосферного воздуха, результатов рейдов передвижной лаборатории и контроля уровней шума», — добавляется в сообщении.

Помимо этого, разрабатывается специальный новый раздел, посвященный метеорологическим характеристикам и условиям рассеивания выбросов на различных территориях города. В разделе будет представлена дифференцированная по территории города информация о всех контролируемых метеопоказателях (температуре, давлении, скорости и направлении ветра). На сайте запланирована возможность для каждого посетителя получения архивной информации экологического мониторинга.

Как добавляется в сообщении, в период модернизации будут учтены пожелания пользователей. Отзывы о работе сайта можно оставить в специальном подразделе «О нас».

«В настоящее время, до тех пор, пока сайт «Мосэкомониторинга» будет работать в тестовом режиме, мы продолжим информировать жителей, параллельно размещая новости о состоянии атмосферного воздуха на сайте департамента, а также через средства массовой информации», — отметил руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский

Сайт «Мосэкомониторинга» закрылся на модернизацию 11 сентября 2017 года. Обращения о возобновлении работы ресурса в мэрию направляли «Гринпис», Всероссийское общество охраны природы, Центр общественной химико-экологической экспертизы «Эхо» и политические партии.