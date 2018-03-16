Весны не будет. Пришли феноменальные морозы

Москвичей предупредили о феноменальных морозах

«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение… Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — отметил Тишковец.

По его словам, ночью столбики термометра в столице покажут минус 17-20 градусов, по области — минус 22 градуса. Днем будет около минус 5-10 градусов. «Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы», — добавил синоптик.

Накануне на Москву обрушился очередной снегопад, который принес в регион холодный фронт. Синоптики предупреждали, что высота сугробов в городе вырастет до 50 сантиметров.