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Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
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Москвичей предупредили о феноменальных морозах 

Мослента 43 минуты назад
Феноменальные морозы придут в Москву в выходные, 17 и 18 марта. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение… Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — отметил Тишковец.
По его словам, ночью столбики термометра в столице покажут минус 17-20 градусов, по области — минус 22 градуса. Днем будет около минус 5-10 градусов. «Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы», — добавил синоптик.
Накануне на Москву обрушился очередной снегопад, который принес в регион холодный фронт. Синоптики предупреждали, что высота сугробов в городе вырастет до 50 сантиметров.
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