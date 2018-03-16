На выходные в Краснодарском крае ожидается потепление до +22°С

Краснодар . 16 марта — Новая Кубань. На Кубани сегодня ожидается небольшой дождь, в горных районах — с мокрым снегом. Ветер переменных направлений с порывами 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°С тепла, местами при прояснении похолодание до 0°С, днем +5-10°С, местами до +13°С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью +4-9°С, днем +8-13°С, сообщает краевой Гидрометцентр.

В Краснодаре сегодня днем +11°С, зато в воскресенье потеплеет до +22°С.

В целом по региону ожидаются достаточно теплые выходные. Ночью отметки термометров покажут 5-10°С тепла, днем 13-18°С, местами до +23°С. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. В западной половине Кубани прогнозируются небольшие дожди.