Движение по трем зимним автодорогам на Ямале открыли после метели

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Движение по трем из четырех региональных зимних автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возобновилось. Проезд по ним ограничили в среду из-за метели и повышения температуры до минус пяти градусов, сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.

"Проезд по трем ямальским зимникам обеспечен на всей протяженности, один работает с ограничениями", — говорится в сообщении.

Движение ограничили по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. «Сейчас разрешено движение для полноприводного транспорта массой до 20 тонн только на участке Аксарка — Салемал, участки зимника Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыты для всех видов транспорта», — отметили в пресс-службе.

Водителям рекомендуют выезжать на сезонные трассы организованными колоннами минимум из двух автомобилей.