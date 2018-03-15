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Движение по трем зимним автодорогам на Ямале открыли после метели
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Движение по трем зимним автодорогам на Ямале открыли после метели 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ГТРК "Ямал"
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Движение по трем из четырех региональных зимних автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возобновилось. Проезд по ним ограничили в среду из-за метели и повышения температуры до минус пяти градусов, сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.
"Проезд по трем ямальским зимникам обеспечен на всей протяженности, один работает с ограничениями", — говорится в сообщении.
Движение ограничили по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. «Сейчас разрешено движение для полноприводного транспорта массой до 20 тонн только на участке Аксарка — Салемал, участки зимника Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыты для всех видов транспорта», — отметили в пресс-службе.
Водителям рекомендуют выезжать на сезонные трассы организованными колоннами минимум из двух автомобилей.
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