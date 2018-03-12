Глобальное потепление вскрывает могильники

В России из-за глобального потепления могут вскрыться могильники с сибирской язвой

В результате активного таяния льдов на арктическом побережье России из-за глобального потепления могут вскрыться старые скотомогильники с сибирской язвой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на движение "Антистихия".

"Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что общий рост температуры способствует распространению вируса.