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Глобальное потепление вскрывает могильники с язвой
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В России из-за глобального потепления могут вскрыться могильники с сибирской язвой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В результате активного таяния льдов на арктическом побережье России из-за глобального потепления могут вскрыться старые скотомогильники с сибирской язвой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на движение "Антистихия".
"Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что общий рост температуры способствует распространению вируса.
Ранее МИД России предупредил о вспышке сибирской язвы в Турции.
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