Четверг во Владивостоке начнется с «коловых» пробок

Сегодня утром жители Владивостока будут добираться до работы, продираясь сквозь огромные пробки, сообщает PRIMPRESS.

Минувшей ночью в столице Приморья начался дождь, который в настоящее время перешел в мокрый снег. По данным синоптиков, утром осадки окончательно трансформируются в снег, временами сильный. В связи с этим в городе на отдельных участках автомобильных дорог будет образовываться гололедица.

Как пишет погодный эксперт в блоге «Погода 25 регион», температура воздуха в течение дня будет понижаться, так что на большей части края на дорогах будет каток.

«Во Владивостоке осадки утром в виде мокрого снега, минус и дальнейшее понижение температуры в течение дня, так что также все превратится в каток, осадки в первой половине суток прекратятся. Ветер будет северный очень сильный. Если есть возможность отказаться от л/а, тто лучше откажитесь и отмените все поездки. Сбережете время, нервы и транспорт. Будет масса ДТП в городах и по краю, и большие пробки во Владивостоке», — отметил автор.

Напомним, что на этой неделе в столице Приморья уже фиксировались огромные заторы. Так, утро понедельника, 12 марта, началось с 10 баллов по «Яндекс-Пробкам» — максимально возможный индекс затрудненности дорожного движения в городе. Пробки фиксировались не только в традиционных для этого местах (Золотой мост, район Эгершельда, проспект 100 лет Владивостоку, улица Русская), но и там, где обычно автомобилисты не испытывают затруднений.

Причиной замедленного движения стал снег, не убранный с обочин и резко сузивший ширину проезжих частей по всему городу.