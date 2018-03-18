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Не гонять, избегать резких маневров: в ГИБДД призвали водителей быть осторожнее в снегопад
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Не гонять, избегать резких маневров: в ГИБДД призвали водителей быть осторожнее в снегопад 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
Автоинспекторы обратились к свердловчанам с призывов быть осторожнее за рулём. Снегопад, обрушившийся на регион, усложнил дорожную обстановку, став причиной множества аварий.
— В связи с неудовлетворительными дорожными условиями необходимо соблюдать скоростной режим, водить с осторожностью и избегать резких маневров. Обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Водители должны учитывать состояние видимости на дороге. После выпавшего снегопада будет работать снегоочистительная техника. Чтобы не создавать помех работе коммунальной техники, просим водителей не парковать машины по краям проезжих частей, поскольку автомобили могут помешать уборке проезжей части от снега.
По сообщениям свердловчан экипажи ГИБДД сейчас стараются усиленно контролировать дорожную обстановку.
— Палатальные машины ездят на ЕКАД, на участке от Серовского тракта в сторону Пермского. По правилам их нельзя обгонять, если едут со спецсигналами. А они едут чётко шестьдесят, — рассказал один из водителей.
По информации МЧС в ближайшие сутки в Свердловской области не стоит ждать улучшения погоды.
"19 марта в Свердловской области по информации синоптиков ожидается сильный, местами очень сильный снег, усиление ветра с порывами 20-25 м/с. Будьте осторожны. Телефон пожарных и спасателей 101, — предупредили в ведомстве.
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