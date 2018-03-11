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Непогода оставила без электричества 25 тысяч краснодарцев
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Непогода оставила без электричества 25 тысяч краснодарцев 

АиФ — Юг 11 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Около 25 тысяч жителей Кубани 11 марта остались без электроэнергии.
Как сообщается на сайте Минэнерго РФ, из-за грозового дождя и сильного ветра, в 21 час накануне, 10 марта, начались массовые аварийные отключения в распределительных сетях Краснодара. Обесточенными оказались 114 трансформаторных подстанций.
На аварийно-восстановительные работы направлено 24 специалиста и восемь единиц техники.
Кроме того, в ряде районов краевого центра последствия непогоды. ликвидируют коммунальщики. Как сообщает сайт администрации города, 10 марта поступило 38 обращений граждан о подтоплениях на проезжей части улиц. Заявки выполнялись с помощью шести вакуумных машин подрядных организаций.
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