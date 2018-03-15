Синоптики обещают кузбассовцам теплые выходные

Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, в пятницу ожидается теплая погода. Днем столбик термометра покажет -1, -6°С, по югу до +5°С, ночью -9, -14°С, местами -20°С. Ветер западный с порывами до 15 м/с.

В субботу преимущественно без осадков. Температура днем 0, +5°С, ночью -7, -12°С, местами -17°С, ветер юго-западный умеренный. В воскресенье еще немного потеплеет, днем +3, -2°С, а в ночные часы -5, -10°С, местами -15°С. Местами возможны небольшие осадки. В понедельник характер погоды существенно не изменится.