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Синоптики обещают кузбассовцам теплые выходные
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Синоптики обещают кузбассовцам теплые выходные 

АиФ Кузбасс 15 марта 2018
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области ожидаются по-весеннему теплые выходные.
Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, в пятницу ожидается теплая погода. Днем столбик термометра покажет -1, -6°С, по югу до +5°С, ночью -9, -14°С, местами -20°С. Ветер западный с порывами до 15 м/с.
В субботу преимущественно без осадков. Температура днем 0, +5°С, ночью -7, -12°С, местами -17°С, ветер юго-западный умеренный. В воскресенье еще немного потеплеет, днем +3, -2°С, а в ночные часы -5, -10°С, местами -15°С. Местами возможны небольшие осадки. В понедельник характер погоды существенно не изменится.
АиФ Кузбасс: последние новости
На подготовку к паводку из областного бюджета направлено почти 8 млн рублей Пока воздух чистый. Почему зимой дышать труднее? В Кемеровской области действует режим неблагоприятных метеоусловий
 Ещё 6 источников 
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