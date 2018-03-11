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В Пекине ввели оранжевый уровень тревоги
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В Пекине ввели оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: ТАСС
Власти Пекина заранее объявили оранжевый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице, следует из сообщения муниципального бюро Пекина по защите окружающей среды.
Оранжевый уровень тревоги начнет действовать с 00.00 12 марта и будет активен как минимум до 24.00 14 марта. По предварительным прогнозам метеорологов, в среду в город придет холодный фронт, температура воздуха понизится, тогда смог начнет рассеиваться, и ближе к полуночи качество воздуха значительно улучшится.
После начала действия предупреждения, в городе запрещено запускать фейерверки и хлопушки, жарить мясо и другие продукты на огне на открытом воздухе, вывозить строительный мусор, также необходимо будет приостановить основные строительные работы, которые могут негативно сказаться на состоянии воздуха.
В связи с ухудшением экологической обстановки рекомендуется отменить все мероприятия на открытом воздухе для воспитанников детских садов и школьников, людям пожилого возраста, детям, жителям города с заболеваниями сердца и дыхательной системы рекомендуется сократить пребывание на улице до минимума.
Частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона представляют серьезную опасность для здоровья, они создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения, — 25 микрограммов на кубометр.
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