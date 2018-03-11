Древний городок на воде Чжоучжуан

Сучжоу, 10 марта / Синьхуа / — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)

Сучжоу, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — древний городок Чжоучжуан в городском округе Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. С приходом по-весеннему теплой погоды Чжоучжуан привлекает все больше туристов. (Синьхуа)