Весенние пейзажи озера Сиху

Ханчжоу , 10 марта / Синьхуа / — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ установилась приятная погода, и множество туристов устремилось в ландшафтный парк вокруг озера Сиху. (Синьхуа/Вэн Синьян)

Ханчжоу, 10 марта /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ установилась приятная погода, и множество туристов устремилось в ландшафтный парк вокруг озера Сиху. (Синьхуа/Вэн Синьян)

Ханчжоу, 10 марта /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ установилась приятная погода, и множество туристов устремилось в ландшафтный парк вокруг озера Сиху. (Синьхуа/Вэн Синьян)

Ханчжоу, 10 марта /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ установилась приятная погода, и множество туристов устремилось в ландшафтный парк вокруг озера Сиху. (Синьхуа/Вэн Синьян)