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Весенние пейзажи озера Сиху
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Весенние пейзажи озера Сиху 

ИА Синьхуа 11 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 10 марта /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ установилась приятная погода, и множество туристов устремилось в ландшафтный парк вокруг озера Сиху. (Синьхуа/Вэн Синьян)
Ханчжоу, 10 марта /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ установилась приятная погода, и множество туристов устремилось в ландшафтный парк вокруг озера Сиху. (Синьхуа/Вэн Синьян)
Ханчжоу, 10 марта /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ установилась приятная погода, и множество туристов устремилось в ландшафтный парк вокруг озера Сиху. (Синьхуа/Вэн Синьян)
Ханчжоу, 10 марта /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ установилась приятная погода, и множество туристов устремилось в ландшафтный парк вокруг озера Сиху. (Синьхуа/Вэн Синьян)
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