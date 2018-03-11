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Красноярск вновь затянуло пыльной дымкой
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Красноярск вновь затянуло пыльной дымкой 

АиФ Красноярск 11 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
Три дня жители Красноярска радовались чистому воздуху. Однако уже утром 11 марта город вновь затянуло пыльной дымкой. Таковы результаты датчиков проекта «Красноярск. Небо».
Так, значительное превышение содержания вредных веществ в воздухе сегодня наблюдались во всех районах города. Самый сильный уровень загрязнения зарегистрирован в Октябрьском районе. Незначительное нарушение зафиксировано лишь в Советском районе. В данный момент сильные загрязнения воздуха наблюдаются на улице Киренского, Копылова, Железнодорожников и Ады Лебедевой.
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