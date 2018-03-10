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Концентрация диоксида азота в Казани снова выше нормы
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Концентрация диоксида азота в Казани снова выше нормы 

Казанский репортер 10 марта 2018
Фото: Казанский репортер
В Казани вновь оказалась превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе. В трех районах города зафиксировано повышенное содержание диоксида азота. Превышение нормы обнаружили пункты мониторинга загрязнения воздуха Гидрометцента. При предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 пункт в авиастроительном районе показывал значение 0,252 мг/м3, в Ново-Савиновском 0.336 мг/м3, в Советском 0.283 мг/м3. «Казанский репортер» следит за чистотой воздуха в столице Татарстана с 1 марта. Пока было только два дня, когда содержание вредных примесей в воздухе не выходило за рамки предельно допустимых параметров. Как правило, превышение касается диоксида азота, однако отмечались также повышенное содержание таких вредных примесей как оксид углерода (угарный газ) и этилбензол. Среди возможных причин загрязнения воздуха называются выхлопные газы автомобилей и выбросы с предприятий.
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