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Мэр Владивостока просит помочь с уборкой снега
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Мэр Владивостока призвал горожан помочь в уборке города от снега 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Глава администрации Владивостока Виталий Веркеенко обратился к горожанам с просьбой помочь в ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Снегопад, обрушился на Приморье 8 марта. За сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков. К настоящему времени удалось восстановить транспортное сообщение по основным магистралям, однако дороги и тротуары в микрорайонах остаются под снегом. Это затрудняет движение транспорта, доставку продуктов в магазины и вывоз мусора.
"В ликвидации последствий снегопада нам помогают краевые власти, подключился "Примавтодор", военные части, дислоцированные на территории города, курсанты вышли на уборку. Мы благодарны им за помощь. Безусловно, справимся, особенно, если все горожане поддержат и помогут. Есть необходимость подключиться и выйти на уборку своих территорий", — приводит пресс-служба слова Веркеенко.
По данным администрации города, за минувшую ночь с улиц города было вывезено более 10 тыс. кубометров снега. Площадкой для его временного складирования стала центральная площадь Владивостока.
Между тем работа администрации по очистке города вызвала многочисленные нарекания горожан в социальных сетях. Жители считают, что городские власти действуют неэффективно. В свою очередь, администрация Владивостока указывает, что протяженность дорог во Владивостоке составляет более 800 км. Для их очистки по нормативам необходимо 500 единиц техники, а сегодня в наличии есть только 80.
По прогнозу синоптиков, в субботу во второй половине дня во Владивостоке вновь возможен снег, а с понедельника, 12 марта, начнется резкое потепление, и температура воздуха поднимется до 3-6 градусов тепла.
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