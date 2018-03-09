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Глава МЧС поручил усилить мониторинг воздуха у свалки в Волоколамском районе
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Глава МЧС поручил усилить мониторинг воздуха у свалки в Волоколамском районе 

RT на русском 9 марта 2018
Глава МЧС России Владимир Пучков поручил усилить мониторинг воздуха в районе мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания в МЧС. «Поднимайте дополнительные силы Роспотребнадзора, мобильные лаборатории в местах возможного запаха и организуйте прямую трансляцию всех этих данных», — приводит слова Пучкова Интерфакс.
Также министр потребовал сообщать населению в реальном времени о результатах замеров не только воздуха, но и почвы.
Ранее сообщалось, что власти Подмосковья намерены запустить систему мониторинга качества воздуха в окрестностях «Ядрово».
RT на русском: последние новости
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