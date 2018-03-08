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России предрекли изменения климата
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России предрекли изменения климата 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
К середине века зимняя температура в России может повыситься на пять градусов из-за глобального изменения климата. Об этом говорится в докладе центра «Антистихия» при МЧС, передает «РИА Новости».
«Наибольшее потепление коснется зимы: в период до 2020 года на большей части европейской территории России и западной Сибири повышение температуры составит один–два градуса, а в середине XXI века повышение на два–пять градусов прогнозируется на всей территории страны», —говорится в докладе.
В центре отметили, что на основной части России по сравнению со средними показателями потепление будет более резким. Ущерб от него может составить до 900 миллиардов рублей. Повышение летних температур будет менее выраженным и составит один-три градуса к середине столетия.
>>Российская зима смягчится
В октябре 2017 года профессор Амстердамского университета Луиза Фреско назвала страны, климатические условия в которых могут улучшиться в результате глобального потепления. По ее словам, повышение температуры благоприятно скажется на климате России.
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