Ещё
В Башкирии к концу недели потеплеет до -2 ºС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

В Башкирии к концу недели потеплеет до -2 ºС 

ufa1.ru 15 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Температура воздуха в Башкирии начинает повышаться. В выходные метеорологи обещают потепление до -3…-2 градусов.
— «Эхом» уходящего циклона в Предуралье небо еще будет хмуриться, на севере региона кое-где осыпаясь небольшим снегом. Днем инициатива в атмосфере перейдет к антициклону с юга, погода возьмет курс на потепление, — сообщили в центре «Фобос».
В пятницу в Уфе ожидается затянутое облаками небо, но воздух прогреется до -3 градусов. Специалисты «Башгидромета» ожидают сильный гололед и говорят, что порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.
В субботу, 17 марта, и вовсе потеплеет до -2 ºС. Возможен мокрый снег. А вот в воскресенье синоптики прогнозируют очередное похолодание, столбик термометра может вновь опуститься до -7 градусов.
ufa1.ru: последние новости
Морозы в Уфе побили все рекорды Синоптики рассказали, когда в Башкирии ждать потепления Два района Уфы останутся без воды на этой неделе
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»154
Группа «Пикник» разбилась в ДТП45
ЕС осудил строительство Крымского моста71
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества20
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение