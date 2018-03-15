В Башкирии к концу недели потеплеет до -2 ºС

Температура воздуха в Башкирии начинает повышаться. В выходные метеорологи обещают потепление до -3…-2 градусов.

— «Эхом» уходящего циклона в Предуралье небо еще будет хмуриться, на севере региона кое-где осыпаясь небольшим снегом. Днем инициатива в атмосфере перейдет к антициклону с юга, погода возьмет курс на потепление, — сообщили в центре «Фобос».

В пятницу в Уфе ожидается затянутое облаками небо, но воздух прогреется до -3 градусов. Специалисты «Башгидромета» ожидают сильный гололед и говорят, что порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.

В субботу, 17 марта, и вовсе потеплеет до -2 ºС. Возможен мокрый снег. А вот в воскресенье синоптики прогнозируют очередное похолодание, столбик термометра может вновь опуститься до -7 градусов.